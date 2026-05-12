Вероятно, это не главная причина

Не так давно Nintendo объявила о повышении цен на игровые консоли Nintendo Switch, учитывая ситуация на рынке памяти, который делает производство приставок более дорогим, чем это было буквально несколько лет назад. Такое решение уже сказалось на стоимости акций компании – они упали на 7%. Источник изображения: Reuters

Однако, как отмечают аналитики, на самом деле падение стоимости акций может быть вызвано далеко не только повышением цен на приставки, поскольку та же Sony и Xbox поступает аналогичным образом, но продолжает расти. Основной причиной может быть отсутствие как таковых новинок, которые могут поддержать экосистему Nintendo.

Проще говоря, все, кто хотел, уже приобрели Nintendo Switch 2, а новых пользователей консоль попросту не привлекает. Решение могло быть выпуск новой консоли с новинками, но в ближайшие годы это бессмысленная затея в условиях высоких цен на память. Тем более Nintendo Switch вышла совсем недавно – год назад. Единственным для Nintendo способом стабилизировать ситуацию является повышение интереса к своим игровым консолям за счёт новинок, которых пока крайне мало.