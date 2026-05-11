Она получила название Immense Engine

В Европе может появиться новый игровой движок Immense Engine, который в перспективе способен составить конкуренцию таким гигантам индустрии, как Unreal Engine и Unity. Он позиционируется как европейская альтернатива существующим решениям из США. Источник изображения: Unreal EngineКак сообщает Gizmodo, за проектом стоит бывший сотрудник Epic Games Арьян Бруссе. Разработчики заявляют, что цель проекта – создать современную платформу для разработки игр и 3D-контента, которая будет использоваться не только в игровой индустрии, но и в сферах симуляции, образования и даже оборонных технологий. Особый акцент делается на интеграции искусственного интеллекта (ИИ), который должен ускорить создание виртуальных миров и упростить работу разработчиков.

Отдельно подчёркивается, что движок должен соответствовать европейским требованиям к данным и регулированию, а также в меньшей мере полагаться на зарубежные технологии.

Впрочем, эксперты считают, что создание полноценного конкурента Unreal Engine крайне сложная задача, которая потребует десятилетий развития и колоссальных ресурсов. Сейчас это не более чем амбициозная инициатива отдельных разработчиков.