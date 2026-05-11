Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Европе разрабатывают потенциальную альтернативу Unreal Engine
Она получила название Immense Engine

В Европе может появиться новый игровой движок Immense Engine, который в перспективе способен составить конкуренцию таким гигантам индустрии, как Unreal Engine и Unity. Он позиционируется как европейская альтернатива существующим решениям из США.Источник изображения: Unreal EngineКак сообщает Gizmodo, за проектом стоит бывший сотрудник Epic Games Арьян Бруссе. Разработчики заявляют, что цель проекта – создать современную платформу для разработки игр и 3D-контента, которая будет использоваться не только в игровой индустрии, но и в сферах симуляции, образования и даже оборонных технологий. Особый акцент делается на интеграции искусственного интеллекта (ИИ), который должен ускорить создание виртуальных миров и упростить работу разработчиков.

Отдельно подчёркивается, что движок должен соответствовать европейским требованиям к данным и регулированию, а также в меньшей мере полагаться на зарубежные технологии.

Впрочем, эксперты считают, что создание полноценного конкурента Unreal Engine крайне сложная задача, которая потребует десятилетий развития и колоссальных ресурсов. Сейчас это не более чем амбициозная инициатива отдельных разработчиков.

#европа #unreal engine
Источник: gizmodo.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россияне активно обсуждают мессенджер DZR Eleven как замену МАКС
Российский беспилотный трактор «Донтех» показал вдвое большую производительность чем МТЗ-80
Epic Games отрицает связь между использованием ИИ и увольнением тысячи сотрудников
Китайские автопроизводители Geely и Changan понесли в России убыток в размере 15,68 млрд руб.
В основе Windows 11 лежит код 30-летней давности
Часы «Луч» в стиле БелАЗа выдержали наезд 250‑тонного самосвала и были раскуплены за день
Появились первые изображения и основные подробности российского премиального седана Senat 900
Хирургические роботы могут обрести осязание благодаря китайскому датчику размером с рисовое зерно
Московских курьеров поставят на каждодневный фотоконтроль
Chrome тайно загружает файл Gemini Nano на 4 ГБ и восстанавливает его после удаления пользователем
В Дании нашли шесть браслетов эпохи викингов весом 763 грамма - это третий по величине клад в стране
Уютный градостроительный симулятор «Town to City» выйдет на ПК в версии 1.0 26 мая 2026 года
Цена AMD Radeon RX 9070 XT в Китае снизилась ниже рекомендованной
Детективная драма «Удивительно яркие создания» с Салли Филд вошла в топ Netflix сразу после премьеры
Эксперт протестировал GTX 1070 с Core i9-13900K в ряде популярных игр в трёх разрешениях
На азиатских рынках выявили партии поддельных DDR5 с пустыми модулями DRAM
Лучший момент Сони Блейд в «Mortal Kombat II» появился в фильме в последнюю минуту
Галактика возрастом менее двух миллиардов лет не вращается вопреки теориям
Рейтинг Helldivers 2 за 30 дней в Steam рухнул из-за проблем с монетизацией и балансом
Авторы Subnautica 2 показали геймплейный трейлер новинки

Популярные статьи

Провал Steam Machine – устройство ещё не вышло, но уже никому не нужно
«Они придут за тобой», «Глубокие воды»: субъективный обзор фильмов
«Мортал Комбат II»: краткий и субъективный обзор
Эмерих Юттнер — человек, подделывавший по одному доллару
Почему Installer-SH вне конкуренции среди способов распространения софта под Linux и FreeBSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter