Особенность этого метода является отсутствие выбросов углекислого газа

В Китае группа исследователей представила новый подход к получению водорода, основанный на процессе ферментации органических отходов. Технология рассматривается как потенциально более экологичная альтернатива традиционным методам производства водорода, которые часто сопровождаются значительными выбросами углекислого газа. Источник изображения: ChatGPTСуть метода заключается в использовании микроорганизмов, которые в процессе брожения разлагают органические материалы, например, пищевые отходы или биомассу. В ходе этих биохимических реакций выделяется водород, который можно собирать и использовать как энергоноситель.

Особенность разработки в том, что процесс может быть интегрирован с улавливанием или переработкой углекислого газа. Система потенциально не только производит водород, но и снижает общий уровень выбросов углекислого газа, превращая его в менее вредные соединения или полезные побочные продукты.

Авторы исследования подчёркивают, что такой подход может решить сразу две задачи: утилизацию органических отходов и производство чистого топлива. Пока технология находится на стадии развития и тестирования, но в перспективе её рассматривают как часть более широких биоэнергетических систем, где отходы превращаются в ресурсы, а производство энергии становится более экологически замкнутым.