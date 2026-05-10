Неопределённость возникает из-за цен на микросхемы памяти

Генеральный директор Sony Group Corporation Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) в последнем финансовом отчёте заявил, что руководство пока не приняло решение о том, когда выйдет на свет игровая консоль следующего поколения PlayStation 6, а также насколько вырастут в цене комплектующие. Цена также остаётся неизвестной. Источник изображения: Gemini AIТотоки пояснил, что такая неопределённость обусловлена в первую очередь ценами на микросхемы памяти, которые, как ожидается, по-прежнему будут дорого стоить в 2027 году. Sony ещё предстоит решить, когда запускать продажи PlayStation 6, поскольку она потребует большого количества памяти, а та не является доступной в настоящее время.

Как уточняет Videocardz, новая PlayStation 6 может иметь до 30 GB памяти. С учётом актуальных цен, только память для PlayStation 6 будет стоить примерно как половина цены PlayStation 5. Проще говоря, велик риск того, что консоль окажется слишком дорогой и не получит спрос от пользователей.

Не исключено, что Sony решил переждать эту ситуацию с ростом цен на память и попросту будет поддерживать PlayStation 5, пока не появится возможность для релиза нового поколения.