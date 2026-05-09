Сотрудники готовы парализовать часть мирового производства микросхем памяти, если им не повысят зарплаты

Профсоюз работников Samsung Electronics в Южной Корее согласился начать процедуру медиации с руководством компании на фоне продолжающегося спора о заработной плате и условиях оплаты труда. Спор возник из-за требований профсоюза повысить базовые зарплаты сотрудников и увеличить бонусные выплаты. Работники также настаивают на более справедливом распределении прибыли компании, особенно учитывая положительные финансовые результаты Samsung в полупроводниковом бизнесе. Источник изображения: Reuters

URL изображенияСтороны решили обратиться к государственному посредничеству после того, как переговоры не привели к соглашению. В процесс вовлечено Министерство труда Южной Кореи, которое будет способствовать поиску компромисса между работодателем и профсоюзом.

Если соглашение не будет достигнуто, профсоюз планирует проведение масштабной забастовки, которая не только затронет работу Samsung Electronics, но и парализует значительную часть мирового производства микросхем памяти. Решение о проведении забастовки могут принять уже 21 мая, она продлится 18 дней.