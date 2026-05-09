Соглашение пока официально не было подписано

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что компания Apple достигла соглашения с Intel относительно производства чипов для её потребительских устройств (iPhone, iPad, Mac). По данным издания, переговоры по этому вопросу продолжались более года, а за последние месяца сторонам удалось достичь конкретных договорённостей. Источник изображения: Reuters

Соглашение о производстве чипов для Apple позволит Intel получать стабильный поток заказов от одной из крупнейших в мире компаний по производству потребительской электроники. Из преимуществ соглашения для Apple – диверсификация цепочек поставок в условиях дефицита, а также увеличение производства внутри США, что приветствуется американскими властями.

Сделка ещё не окончательная и не была подписана, достигнуто лишь предварительное соглашене. Пока не ясно, какие именно чипы будет производить Intel, а также для каких устройств Apple.

Как известно, не так давно генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) предупредил о сложной ситуации с цепочкой поставок в компании, подчеркнув, что в будущем проблемы с чипами могут стать критическими.