Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
WSJ: Apple договорилась с Intel о производстве чипов для своих устройств
Соглашение пока официально не было подписано

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что компания Apple достигла соглашения с Intel относительно производства чипов для её потребительских устройств (iPhone, iPad, Mac). По данным издания, переговоры по этому вопросу продолжались более года, а за последние месяца сторонам удалось достичь конкретных договорённостей.Источник изображения: Reuters
URL изображенияСоглашение о производстве чипов для Apple позволит Intel получать стабильный поток заказов от одной из крупнейших в мире компаний по производству потребительской электроники. Из преимуществ соглашения для Apple – диверсификация цепочек поставок в условиях дефицита, а также увеличение производства внутри США, что приветствуется американскими властями.

Сделка ещё не окончательная и не была подписана, достигнуто лишь предварительное соглашене. Пока не ясно, какие именно чипы будет производить Intel, а также для каких устройств Apple.

Как известно, не так давно генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) предупредил о сложной ситуации с цепочкой поставок в компании, подчеркнув, что в будущем проблемы с чипами могут стать критическими.

#intel #apple
Источник: wsj.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст протестировал Steam Machine от Zotac в паре с новым Steam Controller в ряде игр
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
Названы причины, почему российский мессенджер МАКС вряд ли покорит зарубежные рынки
КАМАЗ поставит Москве 700 крупных электробусов А5 до 2027 года
Asus анонсировала 18-дюймовый ноутбук Tianxuan 7 Pro Max с Ryzen 9 9955HX и RTX 5070 Ti
Актриса обвинила Джеймса Кэмерона в краже её лица для главной героини «Аватара»
Эксперт протестировал GTX 1070 Ti в Heroes of Might and Magic Olden Era и других современных играх
AMD RDNA 5 будет значительно быстрее в трассировке лучей и создаст серьёзную конкуренцию NVIDIA
В России разрабатывают собственный широкофюзеляжный лайнер взамен Ил-96
Экспертам запретили публично предупреждать россиян о подорожании продуктов и топлива
Группа физиков: Скручивание атомарно тонких слоев позволяет передавать информацию без электричества
«Коммерсант»: Роскомнадзор начинает атаки на западных разработчиков видеоигр
Глава Минпромторга Алиханов: Ил-114-300 превосходит зарубежных конкурентов по многим параметрам
АВТОВАЗ запатентовал дизайн новой Lada Niva на базе решений эпохи Renault
Начало серийного производства авиалайнеров МС-21 перенесли на I квартал 2027 года
Core Ultra 5 225 оказался всего на 13,7% быстрее Core i5-12400F в играх
В России начались продажи отечественного гусеничного вездехода Visuva T8 за 33 миллиона рублей
Brembo разработала принципиально новые тормоза Sensify без гидравлики
Минпромторг поддержал введение НДС в размере 22% на зарубежные товары с маркетплейсов
Samsung представила мониторы Odyssey OLED G8 S27HG802S и S32HG802S с дисплеями 4K 240 Гц

Популярные статьи

Спасаем старый HDD от порчи
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Рассуждения по поводу профессиональных игровых критиков на фоне игры «REPLACED»
Топ-10 релизов игр в мае 2026: от LEGO Batman до шпионских RPG
Три закона робототехники – как Айзек Азимов и Фрэнк Герберт предсказали будущее ИИ
Почему Installer-SH это успех и будущее для распространения софта под Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter