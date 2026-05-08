Компания Lunar Outpost привлекла дополнительное финансирование в размере 30 миллионов долларов для разработки нового лунохода, который будет задействован в миссиях США по освоению Луны. Интерес инвесторов обусловлен активной работой правительства США над реализацией программы Artemis («Артемида»). Источник изображения: Lunar OutpostЛуноход разрабатывается под названием Eagle, конкурируя с разработками от компаний Astrolab и Intuitive Machines. Последняя компания является одним из постоянных партнёров NASA. Ещё в марте NASA обратилась к коммерческим компаниям с просьбой ускорить работу над лунными вездеходами с простой конструкцией. Проще говоря, ведомство хочет предоставить астронавтам доступное решение для передвижения по лунной поверхности.

Lunar Outpost также разрабатывает марсоход Pegasus. Однако основной акцент компания делает именно на разработку лунохода, потому что США сейчас сосредоточены на освоении Луны.

Как известно, к 2028 году США хотят провести полноценную космическую миссию по высадке астронавтов на Луну, чтобы заложить основу для изучения лунной поверхности. В этот раз речь идёт о долгосрочной миссии, имеющей конкретные научные и исследовательские цели.