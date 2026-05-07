Речь идёт только о первоначальных инвестициях

Компания SpaceX подала официальный план на строительство огромного завода по производству микрочипов в штате Техас (США). Речь идёт о так называемом проекте Terafab, который должен предоставить компаниям Илона Маску (Elon Reeve Musk) полную независимость в цепочке поставок чипов. Как сообщает издание Reuters, первоначальные инвестиции в этот проект оцениваются в 55 миллиардов долларов США. Источник изображения: Reuters

Завод будет строиться SpaceX совместно с Tesla, поскольку он будет выпускать чипы как для технологий автономного вождения, так и для центров обработки данных xAI (вошла в состав аэрокосмической компании).

По данным Reuters, суммарная стоимость завода чипов в Техасе может составить до 119 миллиардов долларов США. Однако это в том случае, если будет проведено расширение предприятия в соответствии с дополнительными этапами. Сам завод будет располагаться в округе Граймс, где летом 2026 года региональные власти могут снизить налог на недвижимость.

Илон Маск стремиться обеспечить независимость своим компаниям от поставок чипов, завязанных на цепочках поставок TSMC, Samsung и других.