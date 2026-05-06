Nacvark
The Information: Anthropic потратит $200 млрд на облачные услуги и чипы Google
Договорённость рассчитана на срок в 5 лет

Компания Anthropic, специализирующаяся на развитии искусственного интеллекта (ИИ), планирует потратить 200 миллиардов долларов США на облачные услуги и специализированные ИИ-чипы (TPU) от компании Google. Об этом сообщает издание The Information.Источник изображения: Reuters
URL изображенияКак известно, Google является одним из инвесторов Anthropic, а та, в свою очередь, нуждается в огромных вычислительных мощностях для развития ИИ-моделей. По этой причине Google даёт Anthropic деньги на развитие ИИ, в то время как стартап обязуется в долгосрочной перспективе пользоваться услугами технологического гиганта. Срок реализации соглашения составляет 5 лет, то есть примерно 40 миллиардов долларов в год.

Для Anthropic это не означает, что компания потеряет 200 миллиардов долларов, ведь ей в любом случае были необходимы вычислительные мощности. В то же время Google может быть уверена, что Anthropic будет пользоваться именно её слугами и платить деньги в будущем.

Похожее соглашение Anthropic ранее подписала с Amazon Web Service, обязавшись потратить 100 миллиардов долларов на облачные услуги компании в течение следующих 10 лет.

#искусственный интеллект #google #anthropic
Источник: theinformation.com
