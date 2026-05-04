Он был выпущен на заводе в Неваде

Компания Tesla опубликовала фотографии со своего предприятия в штате Невада, где сотрудники сфотографировались на фоне первого спущенного с конвейера серийного электрического грузовика Semi. Он был представлен ещё в 2017 году, но сам проект по его разработке затянулся почти на 10 лет, в связи с чем тучи над ним начали сгущаться. Источник изображения: TeslaОднако в 2026 году можно смело сказать, что Tesla Semi прошёл все испытания и запущен в серийное производство. Буквально пять лет назад автопроизводитель передавал экспериментальные образцы своего грузовика компании PepsiCo, чтобы та протестировала их и предоставила отзыв.

Tesla Semi способна преодолевать расстояние до 520 километров с грузом весом 37 тонн, не нуждаясь в зарядке. Стоимость электрического грузовика начинается от 260 тысяч долларов США, что достаточно мало в своём классе. Основное преимущество Tesla Semi, помимо экономии денег на топливе, является перспектива поддержки проработанных технологий автономного вождения. Проще говоря, в будущем владелец Tesla Semi может предоставлять услуги грузоперевозки и буквально спать за рулём, иногда останавливаясь для подзарядки своего электрокара.