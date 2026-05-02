Ближайшая цель – выпуск 60 ракет в год к 2028 году, то есть проведение больше одного запуска в неделю

Аэрокосмическая компания Blue Origin из США планирует в ближайшие годы кратно увеличить количество запусков своей тяжёлой ракеты New Glenn. По данным Arstechnica, к концу десятилетия компания рассчитывает выйти на темп до 100 запусков в год. Это позволит Blue Origin получить заметную долю на растущем рынке космических запусков и приблизиться к текущему лидеру отрасли – SpaceX. Источник изображения: Blue OriginБлижайшая цель – производство 60 ракет в год к 2028 году. Такое количество производимых ракет означает, что компания рассчитывает запускать как минимум одну в неделю.

Ключевой элемент стратегии заключается в повторном использовании первой ступени ракеты, что должно снизить стоимость запусков и ускорить подготовку к новым миссиям. Однако вторая ступень New Glenn пока остаётся одноразовой, что может ограничить темпы роста.

Эксперты отмечают, что заявленные цели выглядят крайне амбициозно, особенно с учётом того, что программа New Glenn всё ещё находится на раннем этапе развития. В ближайшие годы компания планирует значительно увеличить количество запусков, чтобы подтвердить реалистичность своих планов. Представитель Blue Origin в комментарии Arstechnica подтвердил планы и цифры, озвученные в материале.