Однако резервы компании по-прежнему растут

Компания Tether, являющаяся крупнейшим эмитентом Tether USDT и токена XAUT, сократила закупки золота в первом квартале 2026 года до около 6 тонн против 27 тонн кварталом ранее. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на отчётные данные компании. Источник изображения: Reuters

Несмотря на замедление закупок, общий объем золотых резервов компании продолжает расти. На конец марта запасы золота, обеспечивающие USDT, достигли 19,8 млрд долларов США против 126 тонн на конец 2025 года. В структуре резервов золото занимает около 10%, тогда как основную долю составляют казначейские облигации США на сумму 117 млрд долларов. Еще около 7 млрд долларов приходится на Bitcoin.

Отдельно токен XAUT обеспечен 22 тоннами золота, что на 6 тонн больше, чем в конце прошлого года. В совокупности Tether располагает около 154 тонн золота, что сопоставимо с золотвалютными резервами крупнейших государств.

Тем не менее Tether всё-таки сократил закупки золота. Является ли этой частью стратегии или адаптацией к нынешним тенденция на рынке – вопрос актуальный. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявлял о планах направить до 15% инвестиционного портфеля компании в физическое золото, но этого так и не произошло.