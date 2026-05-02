Ситуация на Ближнем Востоке в какой-то мере сыграла на пользу Tesla

Компания Tesla за последние года столкнулась с серьёзным падением продаж, которые нарушили её первоначальную стратегию. Однако уже второй месяц в Европе фиксируется рост продаж электрокаров американского автопроизводителя. Причём совпало этой с ситуацией на Ближнем Востоке, которая нарушила поставки нефти и привела к росту европейских цен на бензин. Источник изображения: Reuters

По данным Reuters, в апреле во Франции, Дании и Нидерландах зафиксировали рост регистраций электрокаров Tesla и BYD. Продажи Tesla в первом квартале на рынке Европы выросли на 45%. Интерес европейцев к электрокарам обусловлен экономической целесообразностью – зарядить Tesla дешевле, чем зависеть от бензина с достаточном волатильным ценником.

Для понимания, только в Дании количество регистраций Tesla выросло на 102%. Во Франции этот показатель увеличился на 112%. В Нидерландах – только на 23%. Однако китайская компания BYD также пытается воспользоваться случаем, отнимая часть рынка у американского конкурента. Причём среди китайцев BYD далеко не одна, кто наступает на пятки Tesla: в Дании продажи электрокаров Xpeng превысили количество продаваемых американских электрокаров.