Nacvark
В Европе растут продажи электрокаров Tesla из-за высоких цен на бензин
Ситуация на Ближнем Востоке в какой-то мере сыграла на пользу Tesla

Компания Tesla за последние года столкнулась с серьёзным падением продаж, которые нарушили её первоначальную стратегию. Однако уже второй месяц в Европе фиксируется рост продаж электрокаров американского автопроизводителя. Причём совпало этой с ситуацией на Ближнем Востоке, которая нарушила поставки нефти и привела к росту европейских цен на бензин.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПо данным Reuters, в апреле во Франции, Дании и Нидерландах зафиксировали рост регистраций электрокаров Tesla и BYD. Продажи Tesla в первом квартале на рынке Европы выросли на 45%. Интерес европейцев к электрокарам обусловлен экономической целесообразностью – зарядить Tesla дешевле, чем зависеть от бензина с достаточном волатильным ценником.

Для понимания, только в Дании количество регистраций Tesla выросло на 102%. Во Франции этот показатель увеличился на 112%. В Нидерландах – только на 23%. Однако китайская компания BYD также пытается воспользоваться случаем, отнимая часть рынка у американского конкурента. Причём среди китайцев BYD далеко не одна, кто наступает на пятки Tesla: в Дании продажи электрокаров Xpeng превысили количество продаваемых американских электрокаров.

#tesla #европа #электрокары
Источник: reuters.com
