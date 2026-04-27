Ситуация на рынке памяти буквально диктует тенденции на рынке консолей

Microsoft не спешит анонсировать конкретные сроки появления на рынке консоли Xbox следующего поколения, которая разрабатывается под рабочим названием Project Helix. Вице-президент компании, глава игрового подразделения Xbox, Аша Шарма (Asha Sharma) в интервью Game File фактически подтвердила, что анонс конкретных сроков невозможен из-за ситуации на рынке памяти. Источник изображения: Gemini AIГлава Xbox объяснила, что стоимость DRAM и NAND напрямую влияет на ценообразование консолей, а также их доступность. Судя по всему, в Microsoft Gaming решили не спешить с запуском производства Project Helix, чтобы не отпугнуть геймеров ценами. Однако разработка продолжается, поскольку Xbox планирует в 2027 году передать разработчикам первые девкиты.

Примечательным также является то, что Xbox далеко не единственное подразделение Microsoft, которое нуждается в чипах памяти. Очевидно, что приоритет будет отдаваться наиболее прибыльным подразделениям, поэтому игровой бизнес отходит на последний план.

Исходя из этого, вряд ли стоит ожидать анонс Xbox Project Helix раньше, чем ближе к концу текущего десятилетия. Именно к этому времени цены на память могут стабилизироваться, что создаст благоприятное окно для запуска консолей следующего поколения.