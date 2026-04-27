Корабль был запущен в рамках планового пополнения провизии на МКС

Вчера состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблём «Прогресс МС-34», который отправляется на Международную космическую станцию (МКС) для доставки груза весом 2,5 тонн. Речь идёт о важной для международной космической миссии провизии: топливо, свежая еда, питьевая вода, кислород и другое. Источник изображения: Reuters

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) традиционно наблюдало за проводимым российскими коллегами запуском, организовав прямую трансляцию. Комментаторы охарактеризовали запуск как «идеальный», отметив, что ракета отработала отлично.

Ожидается, что «Прогресс МС-34» состыкуется с МКС уже 27 апреля. Произойдёт это в автоматическом режиме, как и задумывалось изначально.

Стоит отметить, что в марте, когда «Роскосмос» запустил «Прогресс МС-34», NASA также следила за этим событием, но указала на потенциальную проблему – одна из двух антенн системы автоматической стыковки не сработала. Как итог, стыковку с МКС пришлось проводить в ручном режиме. Сейчас всё указывает на том, что миссия будет выполнена полностью исходя из плана.