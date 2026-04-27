Владельцы не нужны деньги – он хочет акции ИИ-стартапов

Инвестор Сторм Дункан разместил объявление о продаже своего земельного участка в Милл-Вэлли, к северу от Южного Сан-Франциско. Речь идёт о 13 акрах земли, а также роскошном особняке с бассейном в элитном районе. Рыночная стоимость этой недвижимости – около 5 миллионов долларов. Однако владельцу не нужны наличные. Источник изображения: риэлторский сайт Zillow

URL изображенияВладелец дома хочет продать его за активы компании Anthropic, специализирующейся на развитии искусственного интеллекта (ИИ). Свою мотивацию он объясняет тем, что в своё время вложился в рынок недвижимости, но до сих пор не имеет значимых ИИ-активов. Дункан хочет исправить ситуацию, рассчитывая, что Anthropic проведёт IPO с оценкой в более чем 800 миллиардов долларов.

Сторм Дункан подчёркивает, что готов полностью покрыть все сопутствующие расходы, связанные с закрытием сделки. Более того, он готов поделиться с новым владельцем домом 20% от своих будущих доходов, связанных со стоимостью акций Anthropic.

Такое предложение хоть и по-прежнему недоступно для большинства граждан США, но может привлечь сотрудника или инвестора Anthropic, который обладает достаточным пакетом акций, чтобы принять предложение и поселиться в люксовом особняке.