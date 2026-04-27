Продовольствие у моряков заканчивается, а вера в деблокаду исчезает

После того, как Ормузский пролив был закрыт, в прилегающей акватории застряли примерно 600 крупных коммерческих судов. Экипаж не спешит проходить через пролив, беспокоясь о собственной безопасности, поэтому фактически стоит на отстое. Нюанс в том, что текущая ситуация на Ближнем Востоке делает невозможным прогнозирование каких-либо сроков возобновления коммерческого судоходства. Источник изображения: Gemini AIПо данным The Times, запасы продовольствия на борту судов заканчиваются, а моральный дух экипажа моряков падает. В то же время часть судов продолжает проходить через Ормузский пролив, если их грузы связаны с дружественными к Ирану странам. Эксперты считают, что такое разделение торговли по геополитическим признакам создаёт опасный прецедент.

Тем не менее ситуация не самая лучшая в обе стороны: США также оказывают давление на китайские и иранские суда, блокируя им проход через Ормузский пролив. Единственный для Ирана способ компенсировать издержки падения экспорта нефти – взятие платы за проход судов в размере от 200 тысяч до 2 миллионов долларов.

Ормузский пролив является стратегически значимым маршрутом, через который в 2025 году проходило около 20% мировых поставок нефти и около 30% СПГ.