Речь идёт о так называемых роботакси, которые будут полностью автономными

Компания Tesla начала серийное производство двухместных электромобилей Cybercab без руля и педалей, которые лягут в основу концепции полностью автономного роботакси. Об этом сообщил генеральный директор компании Илон Маск (Elon Reeve Musk). Источник изображения: TeslaПо словам Маска, беспилотный Cybercab будет гораздо дешевле других моделей Tesla. Буквально два года назад он оценивал стоимость автомобиля в 30 тысяч долларов. Какая будет реальная стоимость электрокара – пока неизвестно, но, судя по всему, дешевле флагманских Model X/Y.

Запуск серийного производства Cybercab стал для Илона Маска некоторой победой, поскольку он выполнил своё прошлогоднее обещание по старту выпуска во второй квартале 2026 года. На посту генерального директора Tesla он делает акцент на развитии роботакси и автономных технологий, обещая инвесторам, что такая концепция принесёт компании миллиарды долларов на подписках.

При этом сложно сказать, что запуск серийного производства Cybercab как-то отразился на акциях компании – они выросли менее чем на 1%.