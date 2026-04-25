Судя по всему, это самая крупная заморозка криптосредств по политическим причинам

Министр финансов США Скотт Бессент (Scott Kenneth Homer Bessent) объявил о решении американского правительства по заморозке криптокошельков, связанных с Ираном. Решение затронуло криптокошельки с общим балансом примерно в 344 миллионов долларов. Источник изображения: Reuters

Американский министр подчеркнул, что США продолжат отслеживать все попытки Ирана по выводу средств за пределы страны. По его словам, основная цель действий Вашингтона – лишить Тегеран возможности генерировать, перемещать или репатриировать денежные средства.

Бессент не уточнил, какое количество криптокошельков было заблокировано и на каких криптобиржах. Вероятнее всего, решение охватывает зарегистрированные в США криптобиржи, которые блокируют или конфискуют средства по запросу американского правительства. Обычно к таким мерам прибегали только в случае, если была информация о хранении на кошельках криптовалюты, полученной незаконным путём.

Как известно, правительство Ирана уже давно принимает платежи в криптовалюте, чтобы обходить санкции. Иранские власти готовы принимать оплату на криптокошельки за оказываемые государством услуги, включая проход судов через Ормузский пролив или поставку стратегических ресурсов.