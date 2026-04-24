По данным Reuters, компания открыто предупреждает об этом своих инвесторов

Компания SpaceX предупреждает своих инвесторов с рисками, связанными с ограничением xAI доступа на рынки некоторых стран из-за расследований против её ИИ-инструментов, включая чат-бот Grok. Как известно, в ходе недавнего слияния xAI вошла в состав SpaceX в качестве подразделения. Источник изображения: Reuters

В служебных документах SpaceX напоминает, что ряд ведомств по всему миру активно расследуют и проводят проверки, касающиеся социальных сетей или использования ИИ. xAI также столкнулась с обвинениями, особенно в Великобритании и Европейском союзе.

SpaceX подтвердила, что её компания обвиняется в предоставлении инструментов, которые позволяют создавать с помощью ИИ откровенный контент без согласия пользователя. Обвинения и расследования регуляторов могут привести к полноценным судебным искам, которые чреваты последствиями, вплоть до потери доступа к определённым рынкам, как уже было в прошлом.

Несмотря на сотрудничество SpaceX и xAI с европейскими и британскими регуляторами, руководство всё-таки предупреждает инвесторов о возможных рисках. Тем более с учётом того, что обвинения до сих пор были не сняты для проведения дальнейшего расследования.