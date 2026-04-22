SpaceX заключила соглашение со стартапом в области искусственного интеллекта (ИИ) Cursor, которое даёт компании право в будущем приобрести его целиком. Общая стоимость сделки может быть оценена в 60 миллиардов долларов США.

Согласно условиям, которые приводит издание Reuters, компания SpaceX может либо выкупить Cursor полностью за указанную сумму, либо отказаться от покупки и вместо этого выплатить около $10 млрд за стратегическое партнёрство и совместную разработку технологий.

Если сделка будет реализована, Cursor станет частью технологической экосистемы Илона Маска, которая включает в том числе его собственный ИИ-стартап xAI. Для компании Маска это отличная возможность усилить популярность Grok на рынке ИИ-программирования в условиях, когда Anthropic и OpenAI не дают xAI шанса на конкуренцию.

Cursor создаёт инструменты на основе ИИ для помощи разработчикам в написании и улучшении программного кода. Его технологии относятся к быстро растущему сегменту ИИ-инструментов для программирования.