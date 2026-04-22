Речь идёт об орбитальных дата-центрах и будущих баз на Луне и Марсе

Компания SpaceX имеет амбициозные планы по строительству орбитальных центров обработки данных, а также созданию баз на Луне и Марсе. Все эти идеи продвигаются основателем компании Илоном Маском (Elon Reeve Musk). Однако, учитывая, что SpaceX готовится к IPO, компания предупреждает о рисках, связанных с её амбициозными проектами. Источник изображения: Reuters

По данным издания Reuters, компания открыто предупреждает инвесторов, что идея дата-центров в космосе, а также создания баз за пределами Земли – экспериментальные концепции, которые могут оказаться нежизнеспособными.

В отдельном документе компания конкретно признала, что технологии могут оказаться неготовыми, слишком дорогими, а бизнес-модель SpaceX в этом направлении попросту не запустится. Помимо прочего, есть формулировки, в которых говорится о высокой «технический неопределённости». Проще говоря, SpaceX предупреждает инвесторов, что компания делает ставку на экспериментальные проекты, которые в конечном итоге могут не заработать.

Reuters акцентирует внимание на том, что такой отказ от обязательств является крайне важным для компании, готовящейся к IPO. При этом его стоит рассматривать скорее как предупреждение о рисках.