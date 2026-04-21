Произошло это перед запуском производства внедорожников R2

Компания Rivian сообщила об инциденте на её заводе в городе Нормал, штат Иллинойс, где в выходные прошёл торнадо интенсивностью EF-1 (умеренный, 39-49 м/с). Торнадо повредил одно из производственных зданий, где компания занималась сборкой новых внедорожников R2. Источник изображения: RivianВ служебном письме, которое приводит TechCrunch, генеральный директор компании Роберт Джозеф Скариндж (Robert Joseph Scaringe) поблагодарил сотрудников за то, что они оперативно отреагировали в соответствии с протоколами реагирования и нашли убежище после предупреждения о приближающемся торнадо. Внутри производственного помещения обрушилась большая часть крыши.

По данным Rivian, торнадо затронуло более новую часть здания, которая связана с внедорожниками R2. Несмотря на произошедшее, компания рассчитывает возобновить работу производственной площадке на этой же неделе.

Rivian на протяжение последних лет из года в год терпит убытки, которые Скариндж обосновывает необходимыми инвестициями в будущую инфраструктуру. Запуск производства нового внедорожника R2 представляет важную значимость, учитывая объём вложенных средств.