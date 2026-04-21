Компания Rivian сообщила об инциденте на её заводе в городе Нормал, штат Иллинойс, где в выходные прошёл торнадо интенсивностью EF-1 (умеренный, 39-49 м/с). Торнадо повредил одно из производственных зданий, где компания занималась сборкой новых внедорожников R2.В служебном письме, которое приводит TechCrunch, генеральный директор компании Роберт Джозеф Скариндж (Robert Joseph Scaringe) поблагодарил сотрудников за то, что они оперативно отреагировали в соответствии с протоколами реагирования и нашли убежище после предупреждения о приближающемся торнадо. Внутри производственного помещения обрушилась большая часть крыши.
По данным Rivian, торнадо затронуло более новую часть здания, которая связана с внедорожниками R2. Несмотря на произошедшее, компания рассчитывает возобновить работу производственной площадке на этой же неделе.
Rivian на протяжение последних лет из года в год терпит убытки, которые Скариндж обосновывает необходимыми инвестициями в будущую инфраструктуру. Запуск производства нового внедорожника R2 представляет важную значимость, учитывая объём вложенных средств.