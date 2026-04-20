Nacvark
В США возникли трудности в строительстве дата-центра имени Трампа
Проект застопорился из-за задержек в реализации и логистических проблем – сообщает Axios

В прошлом году в США, в штате Техас, появилась идея строительства крупнейшего центра обработки данных Project Matador. Проект получил формальное название Trump Advanced Energy and Intelligence Campus – такое наименование числится в том числе в официальных документах Комиссии по ядерному урегулированию США (NRC). Однако, как сообщает издание Axios, проект столкнулся с трудностями и есть шанс его срыва.Источник изображения: Axios
URL изображенияГенеральный директор компании Fermi America, отвечавшей за строительство дата-центра, Тоби Нойгебаргер покинул свой пост, что привело к обвалу стоимости акций на целых 75% за последние полгода. Отставка произошла неожиданно, ведь до неё Нойгебаргер подтверждал свою веру в проект, хотя и признал, что недооценил нюансы, включая проблемы с логистикой, необходимость в охлаждении крупных дата-центров, а также поиск «якорного клиента». Под последним имеется в виду компания или лицо, которое фактически финансирует проект, планируя использовать более 50% его будущих мощностей.

Тоби Нойгебаргер в интервью Axios признал, что без крупного клиента у проекта нет шансов на реализацию. При этом он заверяет, что поиск клиентов не является проблемой. Правда, до сих пор ответственные за проект менеджеры не смогли найти реального клиента.

Таким образом, проект крупнейшего в США дата-центра оказался под угрозой срыва. Это при условии, что компания смогла получить разрешение на углеродные выбросы в атмосферу и даже заказать ядерные реакторы для питания оборудования.

#сша #дата-центр
Источник: axios.com
Сейчас обсуждают

Dupych
06:07
Опустились до уровня... Кто то купил топ видяшку за 10$ . Пнул какашку а там флешка с биткоинами. Мало оого что всратаы реклама просто мешает нормально читать сайт. Так еще и читать нечего.
Сотрудник компании спас от утилизации несколько десятков модулей DDR4 по 32 ГБ стоимостью $20 000
Андрей Марченко
04:49
наверное всётаки 1156 был самым интересным в плане разгона
Эпоха, которую мы потеряли — как авторазгон уничтожил всю романтику железного хобби
Гость Питерсккий
03:34
Надоела болтовня. Проекты, проекты, проекты . До 30 года обещано было 2000 самолетов Осталось четыре года. Ни один не поступил.Безусловно надо смотреть вперед . Но вы сделайте хоть то что обещали .
Авиаэксперты усомнились в реализации проекта российского самолёта Ту-454
Сергей Доценко
22:42
Заставили всех перейти на макс а теперь говорят о популярности
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
Djereli
22:39
Ну пока пацаны на фронте погибают, фашики внутри страны всю экономику обваливают.
Коммерсантъ: Цены на маркетплейсах в России могут вырасти на 25% к концу года
deema35
22:36
Надо было добавить к заголовку "и даже не вспотел".
Робот Honor пробежал полумарафон в Пекине быстрее мирового человеческого рекорда
Краснов Глеб
22:27
Это ее реальная цена.Даром не нужна.
Удачливый покупатель приобрёл запечатанную RTX 4060 Ti всего за $12 в магазине по распродаже
megard
21:50
В РФ все сокращается кроме количества миллиардеров ))
В России сокращается производство курятины на фоне снижения рентабельности птицефабрик
32Влад32
21:46
А по цене как десять 5090?
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 сравнялась по производительности с четырьмя RTX 5090
dimoncheg
21:40
Я принципиально удалял фронтальную камеру, она обязательна для огорчений. Лучше было с выдвижным механизмом, но даже в про яблоко поставили обычную. Думаю автор статьи бредил.
Российские пользователи iPhone специально убирают камеру и микрофон при установке мессенджера MAX
