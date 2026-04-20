Проект застопорился из-за задержек в реализации и логистических проблем – сообщает Axios

В прошлом году в США, в штате Техас, появилась идея строительства крупнейшего центра обработки данных Project Matador. Проект получил формальное название Trump Advanced Energy and Intelligence Campus – такое наименование числится в том числе в официальных документах Комиссии по ядерному урегулированию США (NRC). Однако, как сообщает издание Axios, проект столкнулся с трудностями и есть шанс его срыва.

Генеральный директор компании Fermi America, отвечавшей за строительство дата-центра, Тоби Нойгебаргер покинул свой пост, что привело к обвалу стоимости акций на целых 75% за последние полгода. Отставка произошла неожиданно, ведь до неё Нойгебаргер подтверждал свою веру в проект, хотя и признал, что недооценил нюансы, включая проблемы с логистикой, необходимость в охлаждении крупных дата-центров, а также поиск «якорного клиента». Под последним имеется в виду компания или лицо, которое фактически финансирует проект, планируя использовать более 50% его будущих мощностей.

Тоби Нойгебаргер в интервью Axios признал, что без крупного клиента у проекта нет шансов на реализацию. При этом он заверяет, что поиск клиентов не является проблемой. Правда, до сих пор ответственные за проект менеджеры не смогли найти реального клиента.

Таким образом, проект крупнейшего в США дата-центра оказался под угрозой срыва. Это при условии, что компания смогла получить разрешение на углеродные выбросы в атмосферу и даже заказать ядерные реакторы для питания оборудования.