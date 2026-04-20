Они смогут более эффективно работать с ИИ-моделями Google

Издание The Information, ссылаясь на собственные источники, пишет, что компания Alphabet (Google) ведёт переговоры с Marvell о разработке специализированных чипов искусственного интеллекта (ИИ) для своих систем. Компания планирует использовать кастомные ИИ-чипы, поскольку они будут более эффективны при выполнении определённых задач. Источник изображения: Reuters

Один из чипов представляет собой блок обработки памяти, предназначенный для работы с тензорным процессором (TPU) Google, а другой – новый TPU, адаптированный специально под задачи компании. Google, как и другие компании, стремится, сделать свои TPU и кастомные чипы более эффективной альтернативой дорогостоящим чипам от NVIDIA, которые по-прежнему доминируют в отрасли.

По данным The Information, компании планируют завершить разработку блока обработки памяти уже в следующем году. Сроки внедрения кастомных TPU не уточняются. Компания не планирует продавать свои процессоры, ведь они будут адаптированы для эффективной работы именно с ИИ-моделями Google.