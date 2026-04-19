Небоскрёб в Тбилиси станет самым высоким зданием в стране

Компания Trump Organization, основанная действующим президентом США Дональдом Трампом (Donald John Trump), планирует построить в Тбилиси 70-этажный небоскрёб, которым станет самым высоким зданием в Грузии. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Источник изображения: Gemini AIСемейная компания Трампа проектирует башню из 70 этажей, включающую жилые помещения, торговые площади и гостиничную инфраструктуру. Разработка проекта ведётся архитектурным бюро Gensler при поддержке консорциума из грузинских компаний – Archi Group и Biograpi Living. К проекту также присоединилась девелоперская компания Sapir Organization, являющаяся давним партнёром Trump Organization.

The Wall Street Journal акцентирует внимание на том, что Trump Organization начала активнее заниматься международными проектами после 2025 года, когда Дональд Трамп вступил в должность президента США. Некоторые критики видят в этом явный конфликт интересов: компания Трампа пользуется тем, что перед ней открыты все дороги. При этом руководство компании, состоящей из сыновей Трампа, отвергает обвинения в конфликте интересов, поскольку бизнес-операции не связаны с политикой.