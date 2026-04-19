Связь и интернет-сеть практически полностью ограничены властями

В Иране уже 50 дней, почти 1200 часов, отсутствует свободный доступ к интернет-сети. Об этом сообщает мониторинговый сервис NetBlocks, отслеживающий ситуацию с блокировками интернета и связи по всему миру. Источник изображения: ChatGPTПри этом NetBlocks отмечает, ограниченный доступ в интернет всё же присутствует, хотя этого недостаточно, чтобы написать пост или просмотреть в социальных сетях без каких-либо особых манипуляций. По данным NetBlocks, на территории страны действуют «белые списки», которые расширялись властями, но по-прежнему не охватывают иностранные сервисы. Источник изображения: NetBlocksСудя по имеющимся данным, интернет-трафик в стране оценивается примерно в 1-2%, учитывая, что общее население страны превышает 90 миллионов человек.

Ограничения интернета были введены правительством Ирана в ходе активной фазы ирано-американского конфликта. Аналогичные ограничения вводились в январе, когда по всей стране началась волна массовых протестов, но были отменены, пока в конце февраля не вступили в силу новые. Вводимые с конца февраля ограничения доступа в интернет являются самыми масштабными в истории Ирана.