Компания стремится создать премиальные очки без виртуального экрана, которые будут помогать пользователю в работе

Apple тестирует несколько вариантов дизайна своих будущих премиальных очков с функциями искусственного интеллекта (ИИ), которые могут появиться примерно в 2026 - 2027 годах. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По данным издания, основные варианты дизайна – прямоугольная оправа в стиле Ray-Ban Wayfarer (на фото ниже), а также более тонкие круглые или овальные очки, которые носит глава компании Тим Кук (Tim Cook).

Источник изображения: Bloomberg

Умные очки от Apple будут выглядеть как обычные очки, но с интегрированными камерами, микрофонами и динамиком. Они подключаются к iPhone, что позволяет воспользоваться голосовым помощником Siri, который к тому моменту будет широко интегрирован с ИИ-функциями. Как итог – аксессуар понимает, что происходит вокруг него, а также может активировать Siri для выполнения запроса.

Apple не стремится создать громоздкие и высокотехнологичные AR-очки типа Vision Pro, делая акцент на разработку миниатюрного ИИ-ассистента, который буквально находится у пользователя на лице и пригоден для повседневного ношения.