Дефицит кадров в FAA ни для кого не секрет, что подтверждается сверхурочной нагрузкой авиадиспетчеров и отменами рейсов

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило совместную с Xbox рекламу, в которой предлагает геймерам стать авиадиспетчерами. Рекламный видеоролик начинается с логотипа Xbox One, сопровождаясь графикой из различных видеоигр. Кульминацией становится всплывающий на экране слоган: «Это не игра. Это карьера», который имеет в виду, что всё это время геймеры готовились стать авиадиспетчерами. Источник изображения: Bloomberg

Американское правительство обещает авиадиспетчерам FAA зарплату 155 тысяч долларов США в год после трёхлетней отработки. По мнению FAA, видеоигры помогают будущих авиадиспетчерам отточить навыки, полезные в работе: концентрация, критическое мышление и управление сложными ситуациями.

Нехватка кадров в FAA ни для кого секрет. Американские власти признавали факт сверхурочных переработок авиадиспетчеров, что сказывается на их эффективности. Во время шатдаунов (приостановление работы правительства США), когда авиадиспетчерам не платят зарплату, им все равно приходится работать за бесплатно. Как показала практика, из-за низкий мотивации авиадиспетчеры в таких ситуациях предпочитают брать отпускные или больничные. Итог – многочисленные отмены рейсов.

В настоящее время в FAA работает примерно 11 тысяч квалифицированных авиадиспетчеров, что на 3 тысячи ниже минимально требуемой укомплектованности штата.