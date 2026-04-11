Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи сообщило о договорённостях с тремя ключевыми операторами в стране – SK Telecom Co., KT Corp. и LG Uplus Corp. Соглашение гарантирует каждому жителю страны бесплатный доступ к мобильному интернету.

Власти позаботятся о том, чтобы каждый абонент одного из этих оператора имел возможность подключиться к интернет-сети со скоростью не ниже 400 кбит/с, даже если у него не оплачен тариф. Для полноценного высокоскоростного интернета по-прежнему необходимо оплачивать услуги оператора.

Такое решение направлено на то, чтобы покрыть хотя бы базовые потребности пользователя в мобильном интернете, если он не оплатил свой тариф. В частности, пользователи смогут воспользоваться мессенджерами или картографическими сервисами. Однако загрузка видео или качественных фото на такой скорости попросту невозможна.

По оценке властей, такое решение потенциально поможет примерно 7 миллионам корейцев, которые не имеют безлимитного тарифа. Это позволит им в общей сумме сэкономить порядка 200 миллионов долларов.

Помимо прочего, правительство потребует от операторов мобильной связи расширить лимиты на голосовую связь и текстовые сообщения для пользователей в возрасте 65 лет и старше, которые в настоящее время пользуются тарифными планами с ограниченным набором услуг, что принесёт пользу примерно 1,4 миллионам пожилых людей.