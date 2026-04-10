Продажи продолжатся вплоть до 2027 года

Компания Volkswagen объявила о планах по прекращению производства в США электрического внедорожника ID.4. Немецкий автопроизводитель перераспределяет имеющиеся ресурсы на производство бензиновых внедорожников, учитывая тенденцию с падением спроса на электрокары.

В пресс-релизе компании говорится, что американцы по-прежнему могут заказывать ID.4, пока на заводе в Теннеси есть запасы. Ожидается, что при текущих темпах продаж запасов хватит на покрытие спроса вплоть до 2027 года. После этого, судя по всему, продажи закроют в виду прекращения производства.

Volkswagen, как и многие другие автопроизводители, начали отказываться от производства электрокаров. Особенно это затронуло США, где были отменены действовавшие с 2021 года льготы для производителей «экологически чистых» электрокаров. Ещё в 2023 году продажи ID.4 были на уровне 37 тысяч электрокаров, а конец 2025 года зафиксировал падение до 22 тысяч.

Высвобожденные мощности, вероятнее всего, перенаправят на выпуск нового Atlas, производство которого запустят уже этим летом.