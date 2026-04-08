Судя по всему, компания не рассчитывал, что её бюджетный MacBook обретёт такую популярность

Выпущенный в этом году Apple ноутбук MacBook Neo стал настоящим хитом на «яблочном рынке», что признал даже генеральный директор компании Тим Кук (Timothy Donald Cook). Высокий спрос бюджетные MacBook привёл к тому, что запасы чипов A18 Pro начали исчерпать себя. Об этом сообщает издание 9to5Mac со ссылкой на данные аналитика Тима Калпана. Источник изображения: Gemini AIMacBook Neo базируется на процессоре A18 Pro, который изначально предназначался для iPhone 16 Pro. Вероятнее всего, на тот момент Apple имела запасы этих чипов, поэтому выпустить на их базе новый MacBook было не проблемой. Сейчас же всё указывает на постепенном истощении запасов Apple, что ставит перед компанией сложный выбор.

По словам Калпана, изначально Apple хотела выпустить примерно 6 миллионов MacBook Neo на оставшихся A18 Pro. Теперь, когда спрос превысил предложение, компании может понадобиться возобновить их производство, если она желает поддержать спрос. Нюанс в том, что возобновление производства этих чипов может привести к росту цен на MacBook Neo ради повышения рентабельности.

Повышение цен на MacBook Neo вряд ли будет положительно воспринято клиентами, которые рассчитывали приобрести ноутбук от Apple задёшево. Один из вариантов – оставить в продаже только модель за 699 долларов США, убрав из ассортимента вариант с меньшим объёмом памяти за 599 долларов США.