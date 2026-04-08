С конца февраля стоимость нефти практически ежедневно росла, но сейчас рынок ожидаемо пошёл на спад

После того, как Иран в марте де-факто закрыл проход судов через Ормузский пролив, стоимость нефти на международном рынке превысила 100 долларов США за баррель. Впоследствии цены колебались, но не падали ниже этой отметки. Ситуация привела к достаточно непривычной картине: фьючерс на нефть марки WTI (США) превысил в стоимости Brent (Европа), хотя традиционно всегда было наоборот.

Теперь, когда президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) объявил о двухнедельной прекращении огня на Ближнем Востоке, а власти Ирана заявили о готовности открыть Ормузский пролив, цены на нефть отреагировали спадом. Ситуация примечательно тем, что в первую очередь упала цена на американскую марку WTI.

На момент написания материала стоимость нефти марки WTI составляет 94 долларов США (-16,50% за пару часов). Уже потом Brent последовал той же тенденции, обрушившись до 92 долларов США (-12,20% за менее чем за час).

Судя по всему, уже к утру стоимость нефти значительно снизится. Надолго ли это – неизвестно, ведь ситуация тесно связана с доступностью Ормузского пролива. В любом случае, очередная волатильность предсказуемого характера позволила трейдерам заработать на фьючерсах на нефть.