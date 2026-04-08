Они будут интегрированы в ИИ-инфраструктуру компании

Uber Technologies заключила соглашение с Amazon Web Service (облачное подразделение Amazon) о поставках специально разработанных моделей чипов искусственного интеллекта (ИИ), которые будут использоваться компанией для ускорения обработки данных и обучения ИИ-моделей.

Несмотря на то, что Uber не занимается как таковым развитием ИИ, компания всё же использует инструменты на его базе в своём программном обеспечении для оказания услуг такси. В частности, речь идёт о функции расчёта маршрутов, сопоставлении поездок и других возможностях, которые ускоряют поиск водителя.

Amazon стремится расширить использование собственных ИИ-чипов среди корпоративных клиентов на фоне быстрого роста спроса на оборудование для вычислений. Кастомные чипы позволяют снизить расходы по сравнению с обычными процессорами или ускорителями, а также сделать вычисления более быстрыми и эффективными. Среди предлагаемых Amazon моделей ИИ-чипов – Trainium (обучение) и Graviton (обработка больших объёмов данных).