Возможности компании позволят реализовать идею Илона Маска (Elon Reeve Musk) по строительству крупного производства ИИ-чипов

Intel примет участие в совместном с компаниями Spacex, xAI и Tesla проекте по созданию комплексного производства чипов искусственного интеллекта (ИИ) Terafab. Идея строительства соответствующих заводов принадлежит Илону Маску (Elon Reeve Musk), который видит необходимость в собственном производстве ИИ-чипов для удовлетворения внутренних нужд Tesla. Источник изображения: Intel (X)В сети уже опубликована фотография, на которой Маск жмёт руку генеральному директору Intel Лип-Бу Тану (Tan Lip-Bu). Соответствующая новость привела к росту акций Intel на 2%.

Точно неизвестно, какая роль будет у Intel в строительства Terafab. В официальном заявлении компания подчеркнула, что её способности проектировать, изготавливать и упаковывать высокопроизводительные чипы могут ускорить достижение производственной цели Terafab в 1 ТВт вычислительных мощностей в год.

Ранее Илон Маск допускал, что его компаниям придётся сотрудничать с другими крупными игроками на рынке ИИ-чипов, чтобы ускорить реализацию проекта. При этом Tesla не планирует продавать свои ИИ-чипы, производимые на предприятиях Terafab, другим компаниям.