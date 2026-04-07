Только за 1 квартал 2026 года компания рассчитывает заработать почти 38 миллиардов долларов

Компания Samsung Electronics прогнозирует крупный рост прибыли за 1‑й квартал 2026‑го года – более чем в 8 раз больше, чем в том же квартале прошлого года. Это связано прежде всего с активным ростом спроса на ИИ-чипы, особенно – на память и другие компоненты, которые также необходимо для центров обработки данных.

Крупнейший в мире производитель микросхем памяти оценил операционную прибыль за период с января по март в 57,2 триллионов южнокорейских вон (почти 38 миллиардов долларов). Буквально год назад показатель был значительно ниже – 6,69 триллионов южнокорейских вон (около 4,5 миллиардов долларов). Даже если брать показатель запрошлый квартал ещё 2025 года – рост все равно почти в 3 раза.

Учитывая, что дефицит памяти в этом году сохраняется, у Samsung Electronics есть все основания рассчитывать на рост прибыли в ближайшие месяцы. На рынке по-прежнему нет столько предложения, сколько спроса со стороны клиентов.

Акции Samsung Electronics уже отреагировали ростом на эту новость. Всего за год стоимость акций компании выросла на 250%.