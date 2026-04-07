Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Samsung Electronics прогнозирует рост прибыли в 8 раз из-за спроса на микросхемы память
Только за 1 квартал 2026 года компания рассчитывает заработать почти 38 миллиардов долларов

Компания Samsung Electronics прогнозирует крупный рост прибыли за 1‑й квартал 2026‑го года – более чем в 8 раз больше, чем в том же квартале прошлого года. Это связано прежде всего с активным ростом спроса на ИИ-чипы, особенно – на память и другие компоненты, которые также необходимо для центров обработки данных.

Крупнейший в мире производитель микросхем памяти оценил операционную прибыль за период с января по март в 57,2 триллионов южнокорейских вон (почти 38 миллиардов долларов). Буквально год назад показатель был значительно ниже – 6,69 триллионов южнокорейских вон (около 4,5 миллиардов долларов). Даже если брать показатель запрошлый квартал ещё 2025 года – рост все равно почти в 3 раза.

Учитывая, что дефицит памяти в этом году сохраняется, у Samsung Electronics есть все основания рассчитывать на рост прибыли в ближайшие месяцы. На рынке по-прежнему нет столько предложения, сколько спроса со стороны клиентов.

Акции Samsung Electronics уже отреагировали ростом на эту новость. Всего за год стоимость акций компании выросла на 250%.

#samsung #samsung electronics
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter