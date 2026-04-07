Космическому корабля «Орион» удалось преодолеть свыше 400 тысяч км

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило о новом мировом рекорде, который удалось установить экипажу миссии Artemis II («Артемида 2») в ходе полёта к Луне. Американские астронавты преодолели 252 752 мили (почти 406 765 километров), совершив самое дальнее путешествие от Земли в истории человечества. Источник изображения: NASAПоследний раз подобный рекорд удалось установить экипажу «Аполлон-13» – в 1970 году. Однако время 10-дневного полёта к Луне астронавты NASA в соответствии с планом Artemis II отдалились от Земли на большее расстояние.

Миссия Artemis II является первым с 1972 года полётом к Луне. В этот раз NASA хочет не просто установить флаг на Луне, а подготовиться к полноценной высадке на естественный спутник Земли, чтобы начать его освоение в исследовательских целях. Для этого NASA проводит подготовительные миссии, включая Artemis, планируя в конечном итоге протестировать всё необходимое оборудование и собрать данные для полноценного полёта на Луну с установкой исследовательского модуля на лунной поверхности.