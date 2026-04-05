Максимальное сближение с Луной будет достигнуто 6 апреля

Вчера, на третий день полёта миссии Artemis II, в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщили, что экипаж космического корабля Orion находится ближе к Луне, чем к Земле. Спустя сутки стало известно, что экипаж миссии начинает свой третий день с подготовки к пролёту мимо Луны. Источник изображения: NASAКосмический корабль Orion продолжает следовать маршруту миссии Artemis II по облёту Луны, а экипаж готовится к задачам, связанным с пролётом естественного спутника Земли. В частности, астронавт Виктор Гловер перевёл космический аппарат в ручное управление, чтобы проверить его характеристики в дальнем космосе и получить больше данных о его управляемости при различных движения.

Остальные астронавты планируют сфотографировать различные объекты на Луне, список которых составила научная группа NASA. Пролёт Луны ожидается 6 апреля в 14:45 (около 21:00 по МСК того же дня), когда основные окна кабины Orion будут смотреть в сторону спутника.

Полученные NASA данные позволят учёным лучше понять, из чего состоит лунная поверхность и как она образовалась.