Беспилотный грузовой транспорт уже ездил по ЦКАД и М-11

Вчера Владимир Путин объявил о запуске движения беспилотных грузовиков на трассе М-12 «Восток», которая соединяет Санкт-Петербург и Казань. Об этом сообщает «РБК Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Российский президент подчеркнул, что в будущем количество федеральных трасс, поддерживающих движение беспилотных грузовиков, будет лишь увеличиваться. За последние два года движение беспилотного грузового транспорта было запущено в Московской области на главной кольцевой дороге (ЦКАД), а также трассе М-11.

Путин также упомянул, что беспилотный транспорт преодолел по российским дорога примерно 13 миллионов километров. По его оценке, речь идёт о экономически выгодной инновации, которая имеет большую перспективу.

Одна из причин, почему в будущем приоритет будет отдаваться беспилотному транспорту, является сокращение времени поездок. Как показывает практика, беспилотный грузовик может в два раза быстрее достигнуть пункта назначения, если речь идёт о маршруте длиной 2 - 3 дня, во время которого водителю пришлось бы делать перерывы. Стоит также понимать, что полностью беспилотное движение пока невозможно – обычно в кабине все равно присутствует водитель.