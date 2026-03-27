Выход обновления ожидается осенью этого года

На протяжении последних нескольких месяцев ряд иностранных СМИ, включая Bloomberg, сообщали о проблемах Apple с развитием функций искусственного интеллекта (ИИ) в своём голосовом помощнике Siri. По этой причине крупное обновление голосового помощника перенесли на осень 2026 года. Как стало известно Bloomberg, в новом обновлении iOS 27 пользователи получат право сами выбирать ИИ-модель для Siri. Источник изображения: Reuters

Учитывая, что Apple сотрудничает с OpenAI, голосовой помощник для устройств на базе iOS должен был полагаться исключительно на ChatGPT. Однако теперь, судя по всему, пользователи сами смогут выбирать, какой ИИ-помощник будет обрабатывать их голосовые запросы. Это позволит пользователям не ограничиваться ChatGPT, выбирая Gemini или Claude для генерации текста, фото и другого контента.

Предполагается, что такой шаг повысит конкурентоспособность Siri. Объявить об этих изменениях могут на конференции Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026, которая пройдёт с 8 по 12 июня. При этом релиз iOS 27, по данным Bloomberg, по-прежнему состоится не раньше осени 2026 года.