В настоящее время компания покрывает до 67% спроса

Главный исполнительный директор Micron Technology Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra), чьи слова приводит TechRadar, в интервью CNBC заявил о неспособности компании покрыть спрос ключевых клиентов на рынке памяти. Имеющиеся у компании производственные мощности покрывают от 50% до 67% от существующего спроса. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)По этой причине Micron инвестирует в расширение производства, прогнозируя серьёзные расходы в этом направлении. Мехротра прогнозирует, что спрос на память DRAM и NAND будет сохраняться не только до конца этого года, но и следующего. При этом с DRAM ситуация гораздо сложнее и велика вероятность, что в ближайшие годы она будет лишь усугубляться. Всё это, очевидно, создаёт благоприятные условия для увеличения производства.

Санджей Мехротра подчёркивает, что сложившаяся ситуация на рынке памяти несёт беспрецедентный характер. Ещё никогда в истории не было такого сильного разрыва между спросом и предложением на этом рынке.

Как известно, сейчас основные объёмы памяти уходят на покрытие спроса ключевых потребителей – компаний, участвующих в развитии искусственного интеллекта. Это спровоцировало рост цен на потребительскую память. Многие производители переориентируют производственные мощности с потребительского рынка на корпоративный.