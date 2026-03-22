Речь идёт о технологии, подобной AMD FSR 4.1

Руководитель аппаратной части разработки Sony PlayStation 5 Марк Черни (Mark Cerny) в интервью Digital Foundry заявил, что в будущем игровая консоль получит технологию генерации кадров (Frame Generation) с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Несмотря на то, что геймеры скептически относятся к генерации графики алгоритмами ИИ, лидеры игровой индустрии видят в этом будущее. Источник изображения: SonyРазработчик отметил, что технология PSSR в PlayStation 5 уже использует тот же базовый алгоритм, который лёг в основу последней разработки AMD по масштабированию изображений FSR 4.1. В будущем игровая консоль от Sony получит полный аналог этих возможностей, опять-таки в партнёрстве с AMD.

При этом Марк Черни не уточнил, какая именно PlayStation получит апскейлер, ограничившись упоминанием игровой консоли без конкретных цифр. Вероятнее всего, новая технология будет внедрена в PlayStation 6, выход которой следует ожидать в период с 2027 по 2028 год. Однако не стоит исключать, что позже аналогичная возможность будет предоставлена и пользователям PlayStation 5.