Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что компания OpenAI планирует до конца 2026 года увеличить штат сотрудников почти вдвое, наняв примерно 3,5 тысячи новых специалистов. В настоящее время в компании работает порядка 4,5 тысяч сотрудников. Это происходит на фоне расширения OpenAI собственных продуктов и бизнеса.Наём новых сотрудников сосредоточен на следующих направления: инженерия, исследования рынка и продажи, а также технические амбассадоры, которые представляют компанию и помогают ей продвигать разработки корпоративным клиентам.
Расширение обусловлено общим расширением ИИ-продуктов OpenAI, а также стремлением компании зарабатывать на продаже своих технологий, как это делают её конкуренты, включая Anthropic. Financial Times также сообщает о расширении офисных пространств OpenAI, что обусловлено как раз таки наймом новых сотрудников. По данным издания, основная цель компании – достичь, чтобы примерно половина доходов к концу года приходилась на корпоративных клиентов.
Примечательно, что другие технологические компании наоборот сокращают штат сотрудников из-за развития ИИ. Например, в январе Amazon подтвердила увольнение 16 тысяч сотрудников, чьи обязанности передали ИИ. В то же время OpenAI, разрабатывающая собственные продукты на базе ИИ, наоборот стремится нанимать реальных сотрудников.