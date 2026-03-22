Пока технологические гиганты заменяют сотрудников ИИ, один из разработчиков ИИ нанимает новых

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что компания OpenAI планирует до конца 2026 года увеличить штат сотрудников почти вдвое, наняв примерно 3,5 тысячи новых специалистов. В настоящее время в компании работает порядка 4,5 тысяч сотрудников. Это происходит на фоне расширения OpenAI собственных продуктов и бизнеса. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Наём новых сотрудников сосредоточен на следующих направления: инженерия, исследования рынка и продажи, а также технические амбассадоры, которые представляют компанию и помогают ей продвигать разработки корпоративным клиентам.

Расширение обусловлено общим расширением ИИ-продуктов OpenAI, а также стремлением компании зарабатывать на продаже своих технологий, как это делают её конкуренты, включая Anthropic. Financial Times также сообщает о расширении офисных пространств OpenAI, что обусловлено как раз таки наймом новых сотрудников. По данным издания, основная цель компании – достичь, чтобы примерно половина доходов к концу года приходилась на корпоративных клиентов.

Примечательно, что другие технологические компании наоборот сокращают штат сотрудников из-за развития ИИ. Например, в январе Amazon подтвердила увольнение 16 тысяч сотрудников, чьи обязанности передали ИИ. В то же время OpenAI, разрабатывающая собственные продукты на базе ИИ, наоборот стремится нанимать реальных сотрудников.