По данным The Information, в чат-боте уже проходит тестирование

Компания OpenAI начнёт показывать рекламу в чат-боте с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT, который доступен пользователям для бесплатного использования. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на ответ представителя компании. Источник изображения: Reuters

В материале издания объясняют, что OpenAI недавно интегрировала рекламный интерфейс Criteo, который позволит наладить продажу рекламы. При этом отображаться она будет только у тех пользователей, которые приобрели подписку ChatGPT Go или пользуются сервисом бесплатно. Пока что реклама будет распространяться только на рынок США, но следует ожидать её расширения ближайшие годы.

По данным издания The Information, которое первым сообщило о предстоящем нововведении, рекламодатели уже тестируют ChatGPT в качестве рекламной площадки. Однако рекламодатели не особо довольны размещением рекламы в чат-боте с ИИ, поскольку нет механизма отслеживания эффективности, кроме как отображения просмотров и переходов.

OpenAI рассматривает размещение рекламы в ChatGPT как новый способ монетизации чат-бота. Ещё несколько лет назад компания позиционировала себя как некоммерческую организацию, но ситуация изменилась. Расходы на вычислительную инфраструктуру продолжают расти, поэтому нужны новые источники дохода для их покрытия.