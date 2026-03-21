Он начинал как обычный кладовщик, но впоследствии выкупил компанию и провёл IPO

Основатель компании Groupe Dynamite Эндрю Лутфи смог заработать 5,3 миллиарда долларов на продаже одежды в стиле 2000-х годов под брендом Garage Clothing. Его историю успеха рассказало издание Bloomberg. Свой путь предприниматель начал в 1980-е как обычный 18-летний сотрудник склада Garage. Ближе к «двухтысячным» Лутфи выкупил доли партнёров и стал единоличным владельцем бренда. Источник изображения: Bloomberg

Постепенно он расширял линейку одежды, делая акценты на модную тогда одежду – широкие джинсы, юбки-шорты, велюровые костюмы и укороченные майки. Спустя 20 лет Эндрю Лутфи не поменял свои взгляды и продолжил расширять линейку одежды в гранж-стиль, который обрёл в США новую жизнь и стал вновь популярен в 2020-х годах.

В настоящее время Эндрю Лутфи зарегистрировал бренд под компанией Groupe Dynamite, которая была оценена в 5,3 миллиарда долларов. Компания теперь владеет не только брендом одежды, но и отелями, торговыми центрами в Канаде. Однако основным источником доходов является одежда, имеющая около 30% маржи. По данным аналитиков Stifel, такой показатель является одним из лучших среди топ-брендов вроде H&M.