Компания хочет создать в США 100 ГВт генерации электроэнергии с помощью солнечных источников

Компания Tesla готовится закупить у китайских компаний оборудование на общую сумму 2,9 миллиарда долларов для производства солнечных панелей. Об этом изданию Reuters рассказали информированные источники.

Обусловлено это планами компании создать в США новые источники генерации электроэнергии с помощью солнечных панелей. К 2028 году Tesla хочет развернуть новые солнечные источники, способные генерировать 100 ГВт. При этом компании придётся сотрудничать с китайскими поставщиками, включая Shenzhen S.C New Energy Technology и Laplace Renewable Energy Technology, которые выпускают оборудование для трафаретной печати.

По данным издания, Tesla работает с Министерством коммерции Китая над получением экспортных лицензий. Пока непонятно, какие объёмы будущих поставок оборудованиях требуют лицензий и сколько времени понадобится компании на получение разрешения от китайского регулятора.

В 2024 году экс-президент США Джо Байден (Joe Biden) упростил закупку китайского оборудования для солнечных панелей, выведя его из-под тарифов. Такое решение, очевидно, упрощало не только ввоз, но и получение разрешений от властей Китая. В настоящее время ситуация усложнена определённой напряжённости в торговых отношениях между США и Китаем.