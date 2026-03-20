Компания отходит от прошлой стратегии, когда каждый продукт был отдельно

Компания OpenAI планирует объединить популярные продукты на базе искусственного интеллекта (ИИ) в одно «суперприложение». Речь идёт о чат-боте ChatGPT, а также ИИ-модели Codex для написания программного кода. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, приводя слова различных представителей компании. Источник изображения: Reuters

В материале издания акцентируют внимание на том, что такие планы свидетельствуют об изменении организационной стратегии. Если раньше OpenAI создавала новые продукты по отдельности, сейчас возникла необходимость объединить всё в одно решение. Руководство компании рассчитывает, это также позволит оптимизировать внутренние ресурсы, поскольку прошлый подход с разделением продуктов негативно сказался на организационных процессах.

Руководитель отдела приложений OpenAI Фиджи Симо, слова которого приводит The Wall Street Journal, утверждает, что руководство осознало неэффективность прошлого подхода:

«Мы поняли, что распыляем свои усилия на слишком много приложений и стеков, и что нам нужно упростить нашу работу. Фрагментация затрудняет достижение желаемого уровня качества», – объясняет он.

Пока точно непонятно, в каком формате OpenAI реализует своё «суперприложение», но основная цель – единый интерфейс и меньше отдельных приложений. Вероятнее всего, это будет десктопное приложение или даже собственный браузер.