Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
WSJ: OpenAI планирует объединить чат-бот ChatGPT с ИИ-моделью для программирования Codex
Компания отходит от прошлой стратегии, когда каждый продукт был отдельно

Компания OpenAI планирует объединить популярные продукты на базе искусственного интеллекта (ИИ) в одно «суперприложение». Речь идёт о чат-боте ChatGPT, а также ИИ-модели Codex для написания программного кода. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, приводя слова различных представителей компании.Источник изображения: Reuters
URL изображенияВ материале издания акцентируют внимание на том, что такие планы свидетельствуют об изменении организационной стратегии. Если раньше OpenAI создавала новые продукты по отдельности, сейчас возникла необходимость объединить всё в одно решение. Руководство компании рассчитывает, это также позволит оптимизировать внутренние ресурсы, поскольку прошлый подход с разделением продуктов негативно сказался на организационных процессах.

Руководитель отдела приложений OpenAI Фиджи Симо, слова которого приводит The Wall Street Journal, утверждает, что руководство осознало неэффективность прошлого подхода:

«Мы поняли, что распыляем свои усилия на слишком много приложений и стеков, и что нам нужно упростить нашу работу. Фрагментация затрудняет достижение желаемого уровня качества», – объясняет он.

Пока точно непонятно, в каком формате OpenAI реализует своё «суперприложение», но основная цель – единый интерфейс и меньше отдельных приложений. Вероятнее всего, это будет десктопное приложение или даже собственный браузер.

#искусственный интеллект #openai #chatgpt #codex
Источник: wsj.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter