Компания OpenAI планирует объединить популярные продукты на базе искусственного интеллекта (ИИ) в одно «суперприложение». Речь идёт о чат-боте ChatGPT, а также ИИ-модели Codex для написания программного кода. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, приводя слова различных представителей компании.В материале издания акцентируют внимание на том, что такие планы свидетельствуют об изменении организационной стратегии. Если раньше OpenAI создавала новые продукты по отдельности, сейчас возникла необходимость объединить всё в одно решение. Руководство компании рассчитывает, это также позволит оптимизировать внутренние ресурсы, поскольку прошлый подход с разделением продуктов негативно сказался на организационных процессах.
Руководитель отдела приложений OpenAI Фиджи Симо, слова которого приводит The Wall Street Journal, утверждает, что руководство осознало неэффективность прошлого подхода:
«Мы поняли, что распыляем свои усилия на слишком много приложений и стеков, и что нам нужно упростить нашу работу. Фрагментация затрудняет достижение желаемого уровня качества», – объясняет он.
Пока точно непонятно, в каком формате OpenAI реализует своё «суперприложение», но основная цель – единый интерфейс и меньше отдельных приложений. Вероятнее всего, это будет десктопное приложение или даже собственный браузер.