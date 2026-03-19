Произойдёт это в рамках соглашения общей стоимостью 16,5 миллиардов долларов

Компания Samsung Electronics планирует начать производство чипов для Tesla на заводе в городе Тейлор (штат Техас) во второй половине 2027 года. Соответствующее заявление сделал президент Samsung Electronics Хан Джин-ман (Han Jin-man) на собрании акционеров.

В прошлом году Samsung заключила с Tesla многолетнее соглашение общей стоимостью 16,5 миллиардов долларов на производство чипов AI6 по 2-нм техпроцессу. Предполагалось, что производство развернут не в Южной Корее, где сосредоточены производственные мощности Samsung Electronics, а в США. Наиболее подходящей площадкой является штат Техас, поскольку там располагается штаб-квартира Tesla.

Компания Tesla планирует использовать чипы AI6 в будущих электрокарах для развития таких функций автономного вождения, как полностью беспилотное управление и роботакси. В настоящее время американская компания полагается на чипы AI5, которые производит TSMC, в то время как их предшественник AI4 выпускался Samsung.

Ранее основатель Tesla Илон Маск (Elon Reeve Musk) уже говорил, что в будущем компания будет самостоятельно производить чипы для собственных нужд. По его мнению, только так можно удовлетворить спрос компании на передовые чипы.