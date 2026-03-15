По данным Financial Times, Илон Маск (Elon Reeve Musk) проводит кадровые сокращения

После того, как в феврале 2026 года xAI была поглощена компанией SpaceX, стартап Илон Маска (Elon Reeve Musk) в области искусственного интеллекта (ИИ) столкнулся с реструктуризацией. В настоящее время компанию покинули 9 из 11 первоначальных соучредителей. Помимо этого, как сообщает издание Financial Times, Маск проводит кадровые сокращения, увольняя сотрудников xAI. Источник изображения: Reuters

По данным издания, бизнесмен недоволен тем, что чат-бот компании Grok на базе ИИ с инструментом для создания программного кода не смог стать популярнее продуктов от конкурентов – OpenAI (Codex) и Anthropic (Claude Code). Маск привлекает к увольнениям специалистов из Tesla и SpaceX, которые пришли к выводу, что некоторые сотрудники не прилагают достаточно усилий для развития продуктов Grok.

Источники издания утверждают, что команда xAI получила служебную записку, в которой их заверили в отсутствии массовых увольнения. Однако из-за слишком жёстких требований Маска часть сотрудников самостоятельно решила покинуть компанию, особенно на фоне более выгодных предложений от конкурентов.

В конечном итоге xAI фактически покинули 80% ключевых руководителей, которые были ответственны за первоначальное развитие Grok как чат-бота на базе ИИ.