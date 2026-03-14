Вашингтон играл посредническую роль в покупке американского подразделения TikTok инвесторами из США

В январе 2026 года компания ByteDance (Китай) заключила соглашение о продаже американского подразделения TikTok инвесторам из США. В результате этого соглашения было создано совместное предприятие TikTok USDS Joint Venture LLC, в котором контрольный пакет принадлежит компаниям Oracle, Silver Lake и MGX. Китайской ByteDance досталось лишь 19,9% акций, поэтому она утратила полный контроль над своей социальной сетью в США. Источник изображения: Reuters

Как сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, после закрытия этой сделки инвесторы, установившие контроль над американским подразделением TikTok, взяли на себя обязательства по выплате 10 миллиардов долларов властям США. Администрация президента США Дональда Трампа (Donald John Trump) играла важную посредническую роль в этой сделке. По данным издания, компании Silver Lake и MGX в январе выплатили США около 5 миллиардов долларов и планируют ещё несколько платежей, чтобы общая сумма достигла 10 миллиардам долларов.

Сам Дональд Трамп ранее также говорил, что сделка по продаже американского подразделения TikTok принесёт США «многомиллиардные комиссионные». При этом он не называл конкретную сумму. Если информация The Wall Street Journal соответствует действительности, то США стали первым государством, заработавшим такое крупное комиссионное вознаграждение на посреднических услугах.